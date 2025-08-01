В Киеве под завалами разрушенного ударом РФ дома нашли тела еще трех человек: что известно. Фото и видео

В Святошинском районе Киева в пятницу, 1 августа, спасатели во время разбора завалов дома, в который попала ракета, обнаружили тела еще трех погибших жителей – женщины и двоих ее несовершеннолетних детей. Сейчас известно о 31 жертве террористической атаки РФ.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Что известно

"Спасатели обнаружили тела еще двух погибших", – сообщил журналист.

Впоследствии глава КГВА Тимур Ткаченко уточнил, что спасатели деблокировали еще одного погибшего. По состоянию на 10:40 в результате российской атаки в ночь на 31 июля погиб 31 человек.

Как уточнили в полиции, из-под завалов спасатели деблокировали тела женщины и двоих ее несовершеннолетних детей, девочек в возрасте 10 и 13 лет.

Что предшествовало

Армия страны-агрессора России в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись на жилые кварталы, под прицелом врага оказались многоэтажные дома. Известно о погибших и пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, пятница, 1 августа, объявлена в Киеве и Киевской области днем траура по жертвам российского массированного обстрела, произошедшего в ночь на 31 июля.

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