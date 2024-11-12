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В Киеве почти закончили ремонт на подъездной улице к Подольскому мосту, однако есть серьезные проблемы. Подробности и фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
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В Киеве почти закончили ремонт на подъездной улице к Подольскому мосту, однако есть серьезные проблемы. Подробности и фото

В Днепровском районе Киева подрядчик почти завершил капитальный ремонт улицы Центральной Садовой, ведущей к Подольско-Воскресенскому мосту от метро "Левобережная". Но на всей 2-километровой отреставрированной локации специалисты не совершили ни одного злоумышленника.

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Об этом сообщило издание Informator. Стоимость работ составляет 100 млн. грн.

Компания-подрядчик RDS начала ремонт улицы Центральной Садовой в конце июля. Именно этот путь ведет к Подольско-Воскресенскому мосту со стороны левого берега. Исполнитель работ на участке в 2,2 км должен был полностью заменить покрытие дороги и тротуаров, повысить переход для безопасности пешеходов, установить опоры наружного освещения и дорожные знаки.

Сейчас от конечной остановки автобуса № 111 и до съезда с моста уже есть полноценное постоянное покрытие. Хотя дорожная разметка еще не нанесена на всем расстоянии, но уже рабочие сделали удобные асфальтовые выезды.

В Киеве почти закончили ремонт на подъездной улице к Подольскому мосту, однако есть серьезные проблемы. Подробности и фото

Кроме того, подрядчик должен был обустроить систему водоотвода, однако на всей 2-километровой отреставрированной улице компания не сделала ни одного ливнестока. С учетом того, что уровень асфальта был повышен, это будет иметь серьезные последствия, когда начнутся дожди и снегопады.

"Это у нас будет мрак! Вы же посмотрите – ливнестоков нигде не сделали и уже не сделают, никто же не будет раскапывать новый асфальт. У нас здесь всегда, когда идет дождь, образуются такие лужи, что проехать невозможно, и когда снега много – тоже проблемы. А теперь дорогу повысили, и вся эта вода будет у людей во дворах. Как придет зима – увидим!", – прокомментировал ситуацию местный житель.

В Киеве почти закончили ремонт на подъездной улице к Подольскому мосту, однако есть серьезные проблемы. Подробности и фото

Также по его словам, улица Центральная Садовая остается очень небольшой по пропускной способности – только по одной полосе движения для каждого направления, поэтому в час пик она будет перегружена.

Стоит добавить, что Подольско-Воскресенский мост в Киеве должен был открыть в конце октября 2024 года, однако сроки сдачи подвинули.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко проверил, как продолжаются работы по строительству Подольско-Воскресенского мостового перехода. Здесь уже завершили прокладку участка дороги от улицы Петра Вершигоры до конечной остановки трамвая. И продолжается строительство тоннеля для движения автомобилей под железной дорогой в сторону улицы Бальзака.

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