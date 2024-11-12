В Киеве почти закончили ремонт на подъездной улице к Подольскому мосту, однако есть серьезные проблемы. Подробности и фото

В Днепровском районе Киева подрядчик почти завершил капитальный ремонт улицы Центральной Садовой, ведущей к Подольско-Воскресенскому мосту от метро "Левобережная". Но на всей 2-километровой отреставрированной локации специалисты не совершили ни одного злоумышленника.

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Об этом сообщило издание Informator. Стоимость работ составляет 100 млн. грн.

Компания-подрядчик RDS начала ремонт улицы Центральной Садовой в конце июля. Именно этот путь ведет к Подольско-Воскресенскому мосту со стороны левого берега. Исполнитель работ на участке в 2,2 км должен был полностью заменить покрытие дороги и тротуаров, повысить переход для безопасности пешеходов, установить опоры наружного освещения и дорожные знаки.

Сейчас от конечной остановки автобуса № 111 и до съезда с моста уже есть полноценное постоянное покрытие. Хотя дорожная разметка еще не нанесена на всем расстоянии, но уже рабочие сделали удобные асфальтовые выезды.

Кроме того, подрядчик должен был обустроить систему водоотвода, однако на всей 2-километровой отреставрированной улице компания не сделала ни одного ливнестока. С учетом того, что уровень асфальта был повышен, это будет иметь серьезные последствия, когда начнутся дожди и снегопады.

"Это у нас будет мрак! Вы же посмотрите – ливнестоков нигде не сделали и уже не сделают, никто же не будет раскапывать новый асфальт. У нас здесь всегда, когда идет дождь, образуются такие лужи, что проехать невозможно, и когда снега много – тоже проблемы. А теперь дорогу повысили, и вся эта вода будет у людей во дворах. Как придет зима – увидим!", – прокомментировал ситуацию местный житель.

Также по его словам, улица Центральная Садовая остается очень небольшой по пропускной способности – только по одной полосе движения для каждого направления, поэтому в час пик она будет перегружена.

Стоит добавить, что Подольско-Воскресенский мост в Киеве должен был открыть в конце октября 2024 года, однако сроки сдачи подвинули.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко проверил, как продолжаются работы по строительству Подольско-Воскресенского мостового перехода. Здесь уже завершили прокладку участка дороги от улицы Петра Вершигоры до конечной остановки трамвая. И продолжается строительство тоннеля для движения автомобилей под железной дорогой в сторону улицы Бальзака.

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