В Киеве по улице Дмитриевской в 1930-х годах можно было закупиться в "босяцком" гастрономе. История и фото

В 1930-х годах на улице Дмитровской работал обычный гастроном, который, однако, имел "народное" название – "босяцкий". Находился он в доме №1, и покупателям, заходившим внутрь, нужно было следить за своими вещами.

Видео дня

Историю и архивное фото в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Совершенно рядом с этим заведением находился легендарный Евбаз.

"Первый раз вижу, чтобы на открытке писали народные названия объектов. Кстати, в дальнейшем фольклорный "босяцкий" кочевал всем городом, перебравшись в 1950-е на Левый берег. Были в районе Дарницкой площади "Босяцкие дворы", и свой "босяцкий" гастроном – сейчас здесь "Фора", – рассказал Степанец.

Следует добавить одну важную вещь. Согласно одной из теорий, свое название подобные гастрономы получили не случайно – там постоянно резали женщинам сумки и воровали кошельки. Экскурсовод уточнил, что на Подоле "Босяцкие" были дома на Туровской и Ромском переулке.

Кстати, неподалеку от "босяка" на улице Дмитровский, находился легендарный Евбаз. Согласно народной легенде, там можно было купить что угодно: от пирожков с горохом и стакана водки – до "Золотой звезды" Героя Советского Союза и огнестрельного оружия.

Напомним, в 1978 году Киев посетил голландский турист Ганс Орлеманс, тогда путешествовавший по территории Украины. Благодаря своей камере он смог сохранить уникальные фотографии столичных трамваев, сделанные на разных улицах города.

Как сообщал OBOZREVATEL, Оболонь как жилмассив Киева начали активно застраивать в 1970-х годах. С тех пор район постоянно увеличивался в размерах, зафиксированных камерами не только профессионалов, но и любителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!