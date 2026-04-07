В Киеве могут пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте: что известно

В Киеве могут пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте. Это в частности, вызвано подорожанием топлива и электроэнергии.

Видео дня

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Цены за проезд в городе не пересматривали с 2018 года

Что известно

"По обращению профильных департаментов КГГА и профсоюзов транспортных предприятий города дал поручение Департаментам экономики и транспорта подготовить расчеты на основе экономического обоснования по пересмотру тарифов на проезд в общественном транспорте столицы", – говорится в сообщении.

Мэр напомнил, что стоимость проезда в Киеве остается самой низкой в Украине, и ее не пересматривали с 2018 года. Он добавил, что подорожание топлива, электроэнергии, расходных материалов, логистики заставляет городские власти приблизить стоимость проезда к экономически обоснованному.

"Также, воплощая меры по энергоустойчивости города, Киевсовет будет вынужден перераспределить некоторые статьи бюджета столицы. А транспорт у нас является дотационным (12 млрд грн на этот год, к примеру). Также государство уже много лет не компенсирует, как должно, средства городу за бесплатный проезд льготных пассажиров. Эти деньги(сотни миллионов гривен ежегодно) тоже идут из бюджета Киева", – подчеркнул Кличко.

Городской голова добавил, что уменьшение колоссальной дотации на транспорт позволит, в частности, направить часть этих средств и на подготовку следующего отопительного сезона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!