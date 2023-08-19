В Киеве перекроют движение по Крещатику: когда будут действовать ограничения

В Киеве перекроют движение по Крещатику на участке от Майдана Незалежности до улицы Богдана Хмельницкого. Ограничения будут действовать с 23:00 воскресенья 20 августа до 23:30 понедельника 28 августа.

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Об этом 19 августа сообщили в Киевской городской военной администрации. Там объяснили, что движение по Крещатику будет перекрыто в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий.

"Вниманию водителей. В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в центре Киева будет перекрыто автомобильное движение по улице Крещатик на участке от Майдана Незалежности до улицы Богдана Хмельницкого", – говорится в сообщении.

В КМВА призвали водителей учесть информацию об ограничении движения во время передвижения по центру столицы.

Как писал OBOZREVATEL, каждый год в Украине 23 и 24 августа отмечают большие государственные праздники – День флага и День независимости. До полномасштабного российского вторжения эти дни были государственными выходными.

В этом году в Киеве не планируют массовых мероприятий ко Дню Независимости Украины, однако, возможно, будет организована выставка техники.

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