В КГГА рассказали, планируют ли в Киеве проводить массовые мероприятия на День Независимости

В Киеве не планируют проводить массовые мероприятия в День Независимости Украины. Однако, может быть, будет организована выставка техники.

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Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко, передает телеканал. Государственный праздник каждый год отмечают 24 августа.

"Город не будет проводить массовые мероприятия. Все мероприятия будут локального уровня. Зато конечного варианта от Офиса президента и правительства относительно формата государственных мероприятий еще нет", – рассказал Бондаренко.

Он добавил, что ко Дню Независимости, возможно, как в 2022 году, будет организована выставка техники, однако окончательной информации пока нет.

Напомним, угроза нападения "вагнеровцев" на Киев с территории Беларуси, где они сейчас находятся, существует. Однако это будет зависеть от наличия сил и средств и принятия решений политической верхушкой страны-агрессора РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия вполне может прибегнуть к обстрелам Украины на День Независимости, 24 августа, как и в любой другой день. В то же время, защитники украинского неба будут продолжать контролировать ситуацию, предупреждать об угрозах и реагировать на них.

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