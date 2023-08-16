Когда празднуют День флага и День независимости Украины: будут ли выходные

Украинцы ежегодно 23 и 24 августа отмечают важные для страны праздники – День флага и День независимости. До полномасштабной войны эти дни были государственными выходными.

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Но из-за вторжения России уже второй год все выходные на праздники отменяются. Военное положение в стране продлили еще на 90 суток.

Согласно Закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" в 2023 году, так же как и в 2022 году, не предусмотрены выходные для украинцев, а все календарные будние дни останутся рабочими.

День флага выпадает на среду этого года, а День независимости на четверг, поэтому эти дни так и остаются рабочими.

Также в Украине предлагают ввести новый праздник – День благодарения. Каждый человек сможет поблагодарить всех, кому пожелает. Датой предлагается выбрать 22 октября и после окончания войны этот день будет государственным выходным.

Авторы законопроекта объясняют, что предложенная дата выпадает на осень – пору, богатую урожаем, что будет способствовать началу традиции отмечать праздник за семейным столом.

В мире 22 октября празднуют День перемен к лучшему.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украине кардинально изменится церковный календарь и даты основных праздников будут перенесены.

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