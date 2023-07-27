В Киеве переименовали парк имени Пушкина: новое название

В Шевченковском районе Киева переименовали парк имени Пушкина в честь украинского писателя Ивана Багряного. Соответствующее решение во время электронного голосования было поддержано 13 699 гражданами.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета. В столице продолжается процесс дерусификации.

"Парк имени А. С. Пушкина был назван в 1898 году к столетию со дня рождения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. С целью деколонизации столичной топонимики путем рейтингового электронного голосования в приложении "Киев Цифровой" было выбрано новое название парка. Среди вариантов переименования наибольшее количество, а именно 13 699 голосов набрало предложение – Ивана Багряного", – рассказали в пресс-службе.

Как объяснили в Киевсовете, новое название предложено в честь украинского писателя, драматурга, публициста, журналиста и политического деятеля Ивана Багряного. Он был главой исполнительного органа Украинского национального совета, лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1992 год, посмертно), номинантом на Нобелевскую премию по литературе (1962 год).

По результатам голосования и на основе экспертных выводов депутаты горсовета поддержали новое название. Следует добавить, что изменение названий городских объектов не предполагает переоформления документов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве проспект Юрия Гагарина переименовали в честь первого и единственного на сегодняшний день астронавта независимой Украины Леонида Каденюка. Соответствующее решение во время электронного голосования поддержали более 21,5 тысячи граждан.

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