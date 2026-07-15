В Киеве водитель, убегая от полиции, сбил военного и повредил несколько служебных автомобилей. Видео

В Киеве правоохранители устроили настоящую погоню за водителем легковушки. Злоумышленник, спасаясь от полиции, повредил несколько служебных автомобилей и наехал на военнослужащего.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. В дальнейшем с нарушителем будут общаться следователи.

Что известно

"Вчера (14 июля. – Ред.), во время комендантского часа, в Киеве водитель автомобиля Toyota Corolla проигнорировал требование остановиться, совершил наезд на военнослужащего, несущего службу на блокпосту, и, повредив служебное транспортное средство, начал скрываться", – говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, полицейские начали преследование автомобиля-беглеца. Во время побега водитель неоднократно нарушал ПДД, создавал опасность для других участников дорожного движения и повредил несколько служебных автомобилей.

Впоследствии автомобиль злоумышленника остановился после того, как он не справился с управлением и врезался в препятствие. Водителя задержали, пассажиров освободили из автомобиля (чтобы увидеть видео, перейдите по ссылке).

"В ходе инцидента также двое патрульных получили телесные повреждения. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь и госпитализировали. На месте работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева водитель легковушки на высокой скорости устроил массовое ДТП. Как выяснилось, нарушитель сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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