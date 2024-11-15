В Киеве открылся McDonald's, который может работать во время блэкаута. Фото

В Святошинском районе Киева в пятницу, 15 ноября, открылся новый ресторан McDonald's. Его зал рассчитан на 123 посетителя, а само заведение может работать во время отключений света.

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Об этом сообщило издание Небоскреб. Он расположен на проспекте Академика Палладина, 46б.

Так, 15 ноября в столице открылся новый ресторан сети быстрого питания McDonald's. До заведения легко добраться жителям Академгородка, Коцюбинского, Новобеличей и Берковца. Он находится рядом с крупным торговым центром на выезде из города на автодороге М07.

Новый ресторан может вместить 123 посетителя, еще примерно столько же людей вмещает терраса. Ресторан работает с 7:00 до 22:00, McDrive работает с 5:00 до 23:00. Во время воздушной тревоги заведение закрывается и возобновляет работу в течение часа после отбоя.

Стоит добавить, что этот McDonald's может работать при отключениях электроэнергии благодаря установленному генератору.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве один из самых популярных и посещаемых ресторанов быстрого питания McDonald's, расположенный на Вокзальной площади, готов к открытию. На улице уже полностью обустроена терраса со столиками, внутри работает персонал, а само заведение должно быть оборудовано пассажирским лифтом.

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