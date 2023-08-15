В Киеве открыли выставку "Спасенные сокровища": ценные находки, в частности, были изъяты у "черных археологов". Фото и видео

В Национальном музее истории Украины в Киеве во вторник, 15 августа открылась выставка ценных археологических находок. Уникальные артефакты были спасены от грабителей и контрабандистов.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Мероприятие "День археолога: спасенные сокровища" приурочено к профессиональному празднику украинских археологов, который приходится именно на этот день (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"После начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ проблема незаконного обращения и вывоза археологических кладов из Украины особенно обострилась. Однако благодаря правоохранителям и пограничникам украинское наследие удается спасать и оставить на родине. Именно благодаря им на выставке представлены спасенные археологические памятники мирового уровня.

Большинство экспонатов, переданных музею, были изъяты правоохранительными органами в рамках борьбы с незаконным оборотом археологического наследия. Благодаря усилиям музея, в частности, обращениям к общественности, просветительской работе, сотрудничеству с журналистами и правоохранительными органами, в музейные фонды было передано несколько чрезвычайно ценных комплексов памятников с информацией об обстоятельствах и местах находок", – отметили представители музея.

Некоторые экспонаты уже находятся в коллекции музея, а некоторые на ответственном хранении, они еще проходят как доказательства по уголовным делам. Артефакты, переданные Национальному музею истории Украины, были найдены в разных регионах страны.

Например украшенный серебром пояс 3-го века – в Хмельницкой области. Или сокровища, обнаруженные на Киевщине и Тернопольщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вышгородском районе Киевской области местный житель на берегу реки Десна обнаружил уникальный артефакт, который вымыло водой. Им оказалась старинная деревянная ловушка для запорного лова рыбы.

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