Украл из машины сумку с деньгами и документами: в Киеве оперативно задержали рецидивиста. Подробности и фото
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В Киеве задержали мужчину, который, по данным следствия, причастен к краже. Злоумышленникпохитил из салона автомобиля рюкзак с деньгами и документами.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.
Что известно
По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение от жителя Киева о том, что неизвестный совершил кражу из его Toyota Avensis. Автомобиль был припаркован на проспекте Любомира Гузара.
На месте следователи установили, что злоумышленник проник в салон машины через приоткрытое окно и похитил рюкзак, в котором находились около 10 тысяч гривен, документы и личные вещи владельца автомобиля.
В ходе розыскных мероприятий оперативники установили личность правонарушителя и задержали его. Им оказался 29-летний житель Киева, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
По факту кражи, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщено о подозрении.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, причастен к краже. Злоумышленник вынес из квартиры сейф с деньгами и драгоценностями, а затем закопал его в лесу.
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