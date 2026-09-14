Украл из машины сумку с деньгами и документами: в Киеве оперативно задержали рецидивиста. Подробности и фото

В Киеве задержали мужчину, который, по данным следствия, причастен к краже. Злоумышленникпохитил из салона автомобиля рюкзак с деньгами и документами.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение от жителя Киева о том, что неизвестный совершил кражу из его Toyota Avensis. Автомобиль был припаркован на проспекте Любомира Гузара.

На месте следователи установили, что злоумышленник проник в салон машины через приоткрытое окно и похитил рюкзак, в котором находились около 10 тысяч гривен, документы и личные вещи владельца автомобиля.

В ходе розыскных мероприятий оперативники установили личность правонарушителя и задержали его. Им оказался 29-летний житель Киева, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщено о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, причастен к краже. Злоумышленник вынес из квартиры сейф с деньгами и драгоценностями, а затем закопал его в лесу.

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