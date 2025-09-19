В Киеве обнаружили вражеский дрон, который не взорвался: что известно

В Шевченковском районе Киева в пятницу, 19 сентября, был обнаружен вражеский дрон, который не взорвался. На месте уже работают специалисты.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко. Ночью в городе работали силы ПВО, есть сбитые цели.

Что известно

"В Шевченковском районе обнаружен неразорвавшийся вражеский дрон. На месте работают специалисты", – говорится в сообщении.

Добавим, что в результате в Киеве из-за ночного обстрела со стороны страны-террориста РФ возможны перебои с оплатой картой и валидацией билетов в скоростном трамвае и фуникулере. Специалисты уже работают над решением проблемы.

Что предшествовало

В ночь на 19 сентября страна-террорист РФ атаковала Киев дронами-камикадзе. Как сообщил мэр Виталий Кличко, по предварительной информации, было зафиксировано падение и взрыв БпЛА в Соломенском районе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 сентября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 75 средств воздушного нападения: более половины из запущенных дронов – "Шахеды". Силы ПВО обезвредили 48 БпЛА.

