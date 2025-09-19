В Киеве из-за ночного обстрела возникли проблемы с оплатой проезда: все подробности

В Киеве из-за ночного обстрела со стороны страны-террориста РФ возможны перебои с оплатой картой и валидацией билетов в скоростном трамвае и фуникулере. Специалисты уже работают над решением проблемы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Ночью в городе работали силы ПВО, есть сбитые цели.

Что известно

"Так, в связи ночной вражеской атакой в ночь на 19 сентября произошло повреждение канала подключения к оператору телекоммуникационной сети, предоставляющей услуги КП "Киевпастранс". Поэтому официальный сайт предприятия временно не работает... Поэтому возможны перебои с оплатой картой и валидацией билетов в скоростном трамвае и фуникулере", – говорится в сообщении.

Как уточнили в КГГА, если не работает оплата или валидация проездного билета на турникетах станции, пассажирам рекомендуется осуществлять ее в салоне трамваев.

Специалисты предприятия и оператора телекоммуникационной сети работают над оперативным восстановлением стабильной работы сервисов.

Что предшествовало

В ночь на 19 сентября страна-террорист РФ атаковала Киев дронами-камикадзе. Как сообщил мэр Виталий Кличко, по предварительной информации, было зафиксировано падение и взрыв БпЛА в Соломенском районе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 сентября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 75 средств воздушного нападения: более половины из запущенных дронов – "Шахеды". Силы ПВО обезвредили 48 БпЛА.

