В Киеве нашли новое место для создания Музея советских памятников. Подробности

Для создания Национального музея монументальной пропаганды может подойти парк "Победа" в Днепровском районе Киева. Здесь могли бы экспонироваться демонтированные советские памятники.

Видео дня

Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Александр Алферов, передает "Интерфакс-Украина". Процесс декоммунизации в стране еще не закончен.

Что известно

По его словам, пока Парк советской оккупации в Киеве до сих пор не создан, хотя в 2015 году для него выделили место в столице. Тогда был предложен участок на улице Пироговский шлях, что по словам Алферова "не было удобным ни логистически, ни территориально".

Сейчас очень много символов той эпохи – начиная от Ленина и заканчивая просто какими-то экспонатами – разбросаны повсюду; преимущественно их пытаются хранить в районе аэропорта "Киев". Но, как по мне, это пространство (Национальный музей монументальной пропаганды. – Ред.) надо открывать, и для этого может подойти какой-то из столичных парков, возможно, парк "Победа" в Днепровском районе", – добавил Алферов.

Он отметил, что УИНП готов стать двигателем процесса создания такого музея, но сейчас у Института из-за новых полномочий много задач, и это не первый приоритет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине продолжается полная декоммунизация. Последний памятник кумиру россиян и "вождю мирового пролетариата" Владимиру Ленину был демонтирован в селе Рудковцы, что в Хмельницкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!