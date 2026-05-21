В Киеве начался сезон фонтанов: по каким адресам будут работать. Фото
В парках и скверах Киева начался традиционный сезон фонтанов. В этом году в разных районах города будут работать 27 фонтанов.
Об этом сообщили в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА. Насладиться ими ориентировочно можно будет до середины октября.
Что известно
"В столичных парках и скверах начался сезон фонтанов. В этом году в разных районах Киева будут работать 27 фонтанов. В летний период фонтаны снова станут очагами прохлады и комфортного отдыха среди городского пространства, создавая особую атмосферу в зеленых зонах столицы", – говорится в сообщении.
В КГГА отметили, что график работы фонтанов будет отличаться в зависимости от локации: часть будет начинать работу в утренние часы – с 8:00 до 9:00, другие – с 10:00 до 18:00. Завершать работу преимущественно в 21:00–22:00.
Сезон фонтанов в столице продлится ориентировочно до середины октября – в зависимости от погодных условий. В Департаменте просят киевлян и гостей города бережно относиться к объектам благоустройства и соблюдать правила безопасности возле фонтанов.
Так, в этом сезоне районные КП СЗН обеспечат работу фонтанов на таких локациях:
Голосеевский район:
- сквер на ул. Ивана Федорова.
Дарницкий район:
- парк "Позняки";
- Парк Партизанской славы.
Деснянский район:
- сквер Высоцкого-Быкова.
Днепровский район:
- парк "Победа";
- парк "Аврора".
Оболонский район
- сквер на просп. Владимира Ивасюка, 2-В ("Сад камней");
- сквер на площади Оболонской, 6.
Подольский район:
- сквер им. Петра Сагайдачного;
- сквер Григория Сковороды;
- сквер на Щекавицкой площади;
- Куреневский парк.
Печерский район:
- сквер на ул. Архитектора Городецкого.
Святошинский район:
- парк "Совки"
Шевченковский район:
- парк имени Тараса Шевченко (3 фонтана);
- парк "Владимирская горка" (2 фонтана);
- сквер "Золотоворотский";
- сквер "Мюнхенский";
- сквер им. Ивана Котляревского;
- парк "Сырецкий";
- сквер "Литературный";
- сквер № 2 на Владимирском проезде;
- сквер "Литовский";
- усадьба ШРДА.
