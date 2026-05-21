В Киеве начался сезон фонтанов: по каким адресам будут работать. Фото

В парках и скверах Киева начался традиционный сезон фонтанов. В этом году в разных районах города будут работать 27 фонтанов.

Об этом сообщили в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА. Насладиться ими ориентировочно можно будет до середины октября.

"В столичных парках и скверах начался сезон фонтанов. В этом году в разных районах Киева будут работать 27 фонтанов. В летний период фонтаны снова станут очагами прохлады и комфортного отдыха среди городского пространства, создавая особую атмосферу в зеленых зонах столицы", – говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что график работы фонтанов будет отличаться в зависимости от локации: часть будет начинать работу в утренние часы – с 8:00 до 9:00, другие – с 10:00 до 18:00. Завершать работу преимущественно в 21:00–22:00.

Сезон фонтанов в столице продлится ориентировочно до середины октября – в зависимости от погодных условий. В Департаменте просят киевлян и гостей города бережно относиться к объектам благоустройства и соблюдать правила безопасности возле фонтанов.

Так, в этом сезоне районные КП СЗН обеспечат работу фонтанов на таких локациях:

Голосеевский район:

сквер на ул. Ивана Федорова.

Дарницкий район:

парк "Позняки";

Парк Партизанской славы.

Деснянский район:

сквер Высоцкого-Быкова.

Днепровский район:

парк "Победа";

парк "Аврора".

Оболонский район

сквер на просп. Владимира Ивасюка, 2-В ("Сад камней");

сквер на площади Оболонской, 6.

Подольский район:

сквер им. Петра Сагайдачного;

сквер Григория Сковороды;

сквер на Щекавицкой площади;

Куреневский парк.

Печерский район:

сквер на ул. Архитектора Городецкого.

Святошинский район:

парк "Совки"

Шевченковский район:

парк имени Тараса Шевченко (3 фонтана);

парк "Владимирская горка" (2 фонтана);

сквер "Золотоворотский";

сквер "Мюнхенский";

сквер им. Ивана Котляревского;

парк "Сырецкий";

сквер "Литературный";

сквер № 2 на Владимирском проезде;

сквер "Литовский";

усадьба ШРДА.

