В Киеве начался сезон фонтанов: по каким адресам будут работать. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
В парках и скверах Киева начался традиционный сезон фонтанов. В этом году в разных районах города будут работать 27 фонтанов.

Об этом сообщили в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА. Насладиться ими ориентировочно можно будет до середины октября.

Что известно

"В столичных парках и скверах начался сезон фонтанов. В этом году в разных районах Киева будут работать 27 фонтанов. В летний период фонтаны снова станут очагами прохлады и комфортного отдыха среди городского пространства, создавая особую атмосферу в зеленых зонах столицы", – говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что график работы фонтанов будет отличаться в зависимости от локации: часть будет начинать работу в утренние часы – с 8:00 до 9:00, другие – с 10:00 до 18:00. Завершать работу преимущественно в 21:00–22:00.

Сезон фонтанов в столице продлится ориентировочно до середины октября – в зависимости от погодных условий. В Департаменте просят киевлян и гостей города бережно относиться к объектам благоустройства и соблюдать правила безопасности возле фонтанов.

Так, в этом сезоне районные КП СЗН обеспечат работу фонтанов на таких локациях:

Голосеевский район:

  • сквер на ул. Ивана Федорова.

Дарницкий район:

  • парк "Позняки";
  • Парк Партизанской славы.

Деснянский район:

  • сквер Высоцкого-Быкова.

Днепровский район:

  • парк "Победа";
  • парк "Аврора".

Оболонский район

  • сквер на просп. Владимира Ивасюка, 2-В ("Сад камней");
  • сквер на площади Оболонской, 6.

Подольский район:

  • сквер им. Петра Сагайдачного;
  • сквер Григория Сковороды;
  • сквер на Щекавицкой площади;
  • Куреневский парк.

Печерский район:

  • сквер на ул. Архитектора Городецкого.

Святошинский район:

  • парк "Совки"

Шевченковский район:

  • парк имени Тараса Шевченко (3 фонтана);
  • парк "Владимирская горка" (2 фонтана);
  • сквер "Золотоворотский";
  • сквер "Мюнхенский";
  • сквер им. Ивана Котляревского;
  • парк "Сырецкий";
  • сквер "Литературный";
  • сквер № 2 на Владимирском проезде;
  • сквер "Литовский";
  • усадьба ШРДА.

