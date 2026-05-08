В Киеве начала цвести сирень: где можно сделать атмосферные фото

В Киеве начался традиционный сезон цветения сирени. В ближайшие дни пик цветения постепенно охватит все районы столицы.

Об этом сообщили в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА. Жителей и гостей города призвали не ломать веток.

В КГГА напомнили, что обычно сирень цветет с конца апреля до начала мая. Один куст цветет в среднем 2– 3 недели. В столице растут разные сорта этого растения, которые расцветают поэтапно. Это позволяет наслаждаться весенней красотой в течение нескольких недель.

"Киевлян и гостей столицы приглашают посетить парки, скверы и бульвары, где уже можно увидеть первые сиреневые цветы и провести время на свежем воздухе. Также посетителей призывают бережно относиться к зеленым насаждениям, не ломать веток и сохранять чистоту в парках и скверах", - добавили в пресс-службе.

Полюбоваться цветением сирени можно на разных локациях(нажмите, чтобы узнать адреса).

