В Киеве начали возвращать тепло в часть домов Днепровского района, – Кличко

В Киеве, по состоянию на утро четверга, 26 февраля, начали возвращать тепло в часть домов Днепровского района, которые были без отопления после обстрелов. Коммунальщики продолжают работать круглосуточно.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Враг сознательно наносит удары по критической инфраструктуре.

Что известно

"В часть домов Днепровского района, которые были без теплоснабжения после прошлых сокрушительных обстрелов врага, начали возвращать тепло. Коммунальщики продолжают работать круглосуточно, чтобы восстановить подачу теплоносителя во все многоэтажки", – сообщил Кличко.

Что предшествовало

В Минэнерго также сообщали, что жилому массиву Троещина в Киеве восстановили теплоснабжение. Впрочем, в части домов батареи все еще могут оставаться холодными из-за локальных аварий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с четверга, 26 февраля, постепенно восстанавливают работу электротранспорта. Так на маршруты выйдут троллейбусы и трамваи на правом берегу города.

