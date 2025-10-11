В Киеве на выходных из-за проведения мероприятий частично ограничат движение транспорта. Схема

В столице на выходных, 11-12 октября, частично ограничат движение транспорта. Это сделают из-за проведения в городе проведением Киевского марафона Несокрушимости.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жителей и гостей столицы просят заблаговременно планировать свое передвижение по городу.

Что известно

"11–12 октября в Киеве частично ограничат движение транспорта в связи с проведением Киевского марафона Несокрушимости. Об этом сообщили организаторы", - говорится в сообщении.

График перекрытия улиц 11 октября:

ул. Трухановская – с 10:30 до 18:30.

График перекрытия улиц 12 октября:

ул. Трухановская – с 8:15 до 15:30;

ограничение движения на Северном мосту двумя правыми полосами (в направлении с Троещины на Оболонь) – с 8:30 до 14:30;

просп. Владимира Ивасюка (от Северного моста до д. 2ГК2) – с 8:30 до 14:00;

Оболонская набережная – с 8:30 до 14:00;

ул. Приречная (от д. № 9 до Оболонского острова) – с 8:30 до 14:00;

переулок на Оболонской набережной между домами № 1 и № 2 – с 8:30 до 14:00.

Также временно изменит движение общественный пассажирский транспорт.

Организаторы просят жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным ограничениям и заблаговременно планировать свое передвижение по городу, учитывая график перекрытия. Также предусмотрены изменения движения(нажмите, чтобы перейти по ссылке) пассажирского общественного транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве до 1 декабря частично ограничили движение по Южному мосту. Здесь дорожные работники проведут ремонтные работы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!