В Киеве на три месяца ограничили движение транспорта по Южному мосту: что известно

В Киеве с пятницы, 29 августа, и до 1 декабря частично ограничили движение по Южному мосту. Здесь дорожные работники проведут ремонтные работы.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Путепровод был открыт 25 декабря 1990 года.

Что известно

"С 29 августа до 1 декабря частично будут ограничивать движение по Южному мосту через реку Днепр. В коммунальной корпорации "Киевавтодор" приносят извинения за временные неудобства", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в КГГА, дорожные работники будут ремонтировать мостовое полотно на участке сооружения в направлении с левого на правый берег реки Днепр. А именно на первой и половине второй полос транспортного движения.

Напомним, в Киеве с 9 мая и ориентировочно до конца 2025 года на мосту через реку Десенка частично ограничили движение транспорта. Специалисты начали здесь ремонтные работы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве почти на год перекрыли движение по пешеходному мосту через улицу Саперно-Слободскую в Киеве. Оно ограничено с 10 июля и ориентировочно до июня 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!