В Киеве на Троещине заметили коммунальщиков, которые "косили" сухую землю и остатки травы на остановке. Видео

В Деснянском районе Киева заметили бригаду коммунальщиков, которая "косила" остатки травы и сухую землю. Событие произошло на улице Николая Закревского.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Зачем нужна такая "работа", неизвестно (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, на Троещине прохожие и автомобилисты наблюдали за тем, как бригада коммунальщиков "косила" возле деревьев остатки травы и сухую землю. Еще несколько рабочих занимались подобной работой возле трамвайного пути и рядом с остановкой общественного транспорта.

Событие произошло недалеко от пересечения на улиц Николая Закревского и Марины Цветаевой, рядом с местной поликлиникой.

Напомним, в Днепровском районе Киева в одной из многоэтажек прорвало пожарный гидрант. В результате дом затопило водой с 10 по 1 этаж.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева в понедельник, 17 июля, в результате прорыва трубы на улице Василия Касияна образовался фонтан. Из-за большого давления вода поднималась на высоту около 20 метров. Авария возникла на участке, где уже непосредственно проводили ремонтные работы

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