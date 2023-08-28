В Киеве на Троещине заметили коммунальщиков, которые "косили" сухую землю и остатки травы на остановке. Видео
В Деснянском районе Киева заметили бригаду коммунальщиков, которая "косила" остатки травы и сухую землю. Событие произошло на улице Николая Закревского.
Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Зачем нужна такая "работа", неизвестно (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
Так, на Троещине прохожие и автомобилисты наблюдали за тем, как бригада коммунальщиков "косила" возле деревьев остатки травы и сухую землю. Еще несколько рабочих занимались подобной работой возле трамвайного пути и рядом с остановкой общественного транспорта.
Событие произошло недалеко от пересечения на улиц Николая Закревского и Марины Цветаевой, рядом с местной поликлиникой.
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