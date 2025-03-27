Отомстил за увольнение с работы: в Киеве задержали мужчину, подозреваемого в поджоге авто. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к поджогу авто в Днепровском районе города. Злоумышленник решил отомстить бывшему руководителю за увольнение.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение, что на парковке в Днепровском районе пылает автомобиль Skoda. Как выяснилось, возгорание автомобиля произошло вследствие умышленного поджога.

"Работники Днепровского управления полиции в результате проведенных оперативных мероприятий установили, что в совершении уголовного правонарушения причастен 54-летний местный житель. Его задержали", – уточнили в пресс-службе.

Как выяснилось мужчину недавно уволили и он решил отомстить своему бывшему руководителю. Вечером он приехал на прежнее место работы, камнями разбил стекло автомобиля и поджег салон, после чего скрылся с места совершения преступления.

По факту умышленного повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, из -за мести поджег автомобиль бывшего работодателя. Уроженцу Закарпатья не понравилось сколько ему заплатили за работу на строительстве.

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