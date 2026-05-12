В Киеве на станции метро 'Политехнический институт' можно бесплатно проверить зрение. Фото и видео

В Киеве на станции метро "Политехнический институт" можно бесплатно проверить зрение. Для этого на платформе установлены специальные таблицы.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Для удобства людей созданы специальные подсказки.

Так, на станции столичной подземки "Политехнический институт" отныне доступен первичный чекап для глаз. Любой может проверить свое зрение – для этого на платформе разместили таблицы, а также там есть специальные упражнения.

Все необходимое размещено прямо на колоннах:

оптические иллюзии – специальные изображения, использующие особенности восприятия, цвета и геометрических форм, чтобы выявить, как мозг обрабатывает визуальную информацию;

классические таблицы Сивцева, Головина (с кольцами Ландольта) и Орловой, соответственно, для взрослых и детей – помогают определить остроту зрения;

медицинские тесты – дуохромного (покажет, у вас близорукость, дальнозоркость или эметропия, то есть норма), тесты на астигматизм и дальтонизм;

а также упражнение для тренировки мышц глаз.

Кроме того, для удобства на постерах есть специальные подсказки: как стать, где прислониться, какой глаз закрыть и куда именно смотреть. Они почти не повторяются, на всех 10 двусторонних колоннах возле платформ есть активность.

