В метро Киева закрылись последние кассы на станциях, где можно было приобрести билеты за наличные: как рассчитаться за проезд

В Киеве со вторника, 28 апреля, прекратили работу кассы станциях метро "Вокзальная", "Почайна" и "Выдубичи". Это были последние точки, где можно было за наличные приобрести бумажные билеты для оплаты проезда.

Ответные объявления появились в вестибюлях столичной подземки. Фото с сообщениями опубликовали в соцсетях.

Что известно

"С 28 апреля прекращают работу кассы станциях метро "Вокзальная", "Почайна" и "Выдубичи", – говорится в сообщении.

Отмечается, после закрытия кассовых окошек оплата проезда на этих станциях полностью переходит в цифровой формат. Пассажиры могут воспользоваться такими способами:

Транспортная карта (Киев Цифровой);

Бесконтактная банковская карта или устройства с Apple Pay / Google Pay непосредственно на турникете;

Электронные билеты (QR-коды), приобретенные через терминалы самообслуживания;

Мобильное приложение "Киев Цифровой".

Как уточнили нам в справочной столичной подземки, это были последние станции где можно было приобрести билеты в кассах за наличные.

