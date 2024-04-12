Дерусифицировано: в Киеве на станции метро "Площадь Украинских Героев" установили новые буквы. Фото и видео

В Киеве на станции метро "Площадь Украинских Героев" на стене наконец-то установили новые буквы с переименованной надписью. Работы провели ночью, когда не ходили поезда.

Об этом сообщил Телеканал Киев. Процесс дерусификации в столице еще не завершен.

"На станции метро "Площадь Украинских Героев" установили новые буквы. Работы провели ночью, когда не ходили поезда. Теперь на стене новые 26 символов, образующих название станции. Вес каждой буквы около 3 кг. Они изготовлены из алюминия, окрашены в цвет бронзы и имеют острые грани. Одна из важнейших букв – Щ. Она символизирует трезубец, герб ВСУ и силу украинских героев войны", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что шрифт для названий станции разработал киевский дизайнер Богдан Гдаль. Предыдущий так называемый фирменный стиль синей ветви был разработан еще в 80-90-х годах прошлого века и напоминал форму букв с московской подземки.

В конце апреля новые буквы установят и на станции метро "Зверинецкая".

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая 2023 года в Киевском городском совете переименовали 26 объектов инфраструктуры, чьи названия имеют отсылку к прошлому, что связывает нас с Россией или СССР. Среди них три станции метро – "Дружбы народов", "Площадь Льва Толстого" и "Проспект Правды".

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