В Киеве на Позняках посреди января зацвела сирень. Фотофакт

В Дарницком районе Киева посреди января зацвела сирень. Увидеть красоту можно во дворе одного из домов на Позняках.

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Об этом сообщили в социальных сетях. В столице в последние дни днем сохраняется "плюсовая" температура.

"12 января 2025 года. Сирень расцвела на Позняках", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что зацвела одна из веток.

Сирень (Syringa) – род из примерно 12 видов цветковых растений семейства оливковых. Виды произрастают в юго-восточной Европе и Азии. Все представители рода – многолетние растения, обычно имеющие вид высоких кустов, реже – невысоких деревьев. Цветет сирень весной.

Напомним, в Мукачево на Закарпатье в конце октября 2024 снова зацвела "бешеная" сакура - японская вишня, которая в отличие от других может цвести несколько раз в год. Осеннее дерево с пожелтевшей листвой украсили нежные бледно-розовые цветы.

"Безумная" мукачевская сакура в течение прошлого года уже цвела в январе, несмотря на морозы. Также она обильно покрылась цветами в начале марта, когда в Закарпатье еще не отступали заморозки.

Как сообщал OBOZ.UA, сад сирен в ботсаду имени Николая Гришко в Киеве в период цветения всегда был излюбленным местом прогулок и отдыха киевлян и гостей города. Благодаря работе кинодокументалистов мы можем увидеть, как выглядела эта местность в 1964 году.

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