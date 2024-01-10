В Мукачево 'бешеная' сакура расцвела посреди зимы, несмотря на морозы. Фото

В городе Мукачево на Закарпатье в морозы расцвела сакура, или японская вишня. Обычно это декоративное дерево цветет весной, однако такая "аномалия" происходит уже не впервые – "не в сезон" мукачевская сакура начала цвести в 2014 году.

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Об этом рассказали в городском совете Мукачево 9 января. Там показали фото цветов знаменитой сакуры, которую прозвали "бешеной".

"Цветет и в мороз: "бешеная" сакура в Мукачево цветет посреди зимы. Несмотря на низкую температуру воздуха на дереве можно заметить несколько цветущих бутонов. Сакура растет по улице Успенская. Впервые "не в сезон" дерево начало цвести в 2014 году", – говорится в сообщении на Facebook-странице горсовета.

Как известно, сакура (Prunus serrulata) относится к подроду вишен. Так называют вишню мелкопильчатую, которая не плодоносит, хотя в Японии словом "сакура" называют любую вишню.

Сакура известна как символ Японии и ее культуры, а также женской молодости и красоты.

Весеннее цветение сакуры у японцев по торжеству можно приравнять к национальному празднику. В стране восходящего солнца она начинает цвести в период с 12 марта по 5 апреля в зависимости от региона.

Начало, окончание и продолжительность цветения зависит от температуры и осадков. К примеру, в Токио сакура цветет обычно с 27 марта по 7 апреля, в Саппоро – с 12 марта по 20 апреля, а в Осаке – с 5 по 13 апреля.

Известно, что сакуры на Закарпатье высаживают уже не первое столетие. Первое упоминание о японской вишне в Ужгороде в письменных источниках датируется 16-м веком, массово сакура была завезена в город в 1920-30-х годах.

В 2019 году "Закарпатская туристическая организация" объявила Мукачево столицей сакур Закарпатья по пяти критериям: наличие "бешеной" сакуры, наибольшее количество деревьев сакуры (почти 7 тыс.), самая длинная аллея сакуры на Закарпатье (ул. Ужгородская, 1321 м), старейшие деревья сакуры (по Мукачевскому университету, 1926 год) и бинарные сакуры – привитые местной и японской вишней (цветут одновременно белым и розовым цветом).

Как сообщал OBOZ.UA, знаменитая "бешеная сакура" в Мукачево зацвела в последний день осени. Украинцы прозвали это дерево предвестницей победы Украины.

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