В Мукачево в конце октября снова зацвела 'бешеная сакура'. Фото

В Мукачево на Закарпатье в конце октября снова зацвела "бешеная" сакура – японская вишня, которая в отличие от других может цвести несколько раз в год. Осеннее дерево с пожелтевшей листвой украсили нежные бледно-розовые цветы.

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Соответствующими фото в Facebook поделилась жительница Мукачево Виктория Гудак. Она рассказала, что кадры были сделаны во вторник, 29 октября.

"Сакура-камикадзе" ввела новую моду цветения с 2014 года", – говорится в публикации.

Виктория рассказала, что "бешеная" сакура взялась цвести в такие времена года, как начало января, конец февраля, начало апреля, конец октября и конец декабря.

Всего в Мукачево растет около 8500 деревьев японской вишни, или примерно четыре километра улиц с сакурами.

Кроме того, в этом закарпатском городе высажена самая длинная аллея сакур длиной 1371 метр.

Температура воздуха в Мукачево во вторник днем, 29 октября, колеблется в пределах +7…+15 градусов тепла. Ночью было +4...+6 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, "бешеная" мукачевская сакура в 2024 году уже цвела в январе, несмотря на морозы. Также она обильно покрылась цветами в начале марта, когда на Закарпатье еще не отступали заморозки.

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