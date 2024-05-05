В сети показали, как выглядел сад сирени киевского ботсада Гришко 60 лет назад. Архивное видео

Сад сирени в ботсаду имени Николая Гришко в Киеве в период цветения всегда был любимым местом прогулок и отдыха киевлян и гостей города. Благодаря работе кинодокументалистов мы можем увидеть, как выглядела эта местность в 1964 году.

Архивное видео семьи Рубцовых было опубликовано Национальным ботаническим садом имени Н. Н. Гришко в социальной сети Facebook. Локацию начали создавать в 1948 году.

"Коллекция сирени в 1964 году. Мужчина, за которым камера следит, – Леонид Рубцов (фильм из архива семьи Рубцовых. – Ред.). Это ему мы благодарим за ежегодное чудо цветения сирени в ботаническом саду", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, каким был тогда сад сирени, а главное – создателя и отца одной из самых любимых посетителями локаций научного учреждения.

Внимание, видео без звука!

"Сад сирени знаком всем киевлянам. Автор проекта – мой отец, выдающийся ландшафтный архитектор Леонид Рубцов. Он проектировал также сад магнолий, сад форзиций ("Золотая долина"), сад садовых жасминов, участок шпильковых, березовую рощу и Горный сад", – написала дочь ученого Елена Рубцова.

Национальный ботанический сад имени Н. Н. Гришко – научно-исследовательское учреждение для проектирования и создания новых ботанических садов и парков, разработки научных основ охраны биоразнообразия, озеленения и фитодизайна предприятий и организаций, а также других направлений теоретической и прикладной ботаники. Основан в 1935 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иными. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

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