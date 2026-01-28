В Киеве на Крещатике пьяные молодые люди после отдыха в баре устроили драку с прохожими. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали трех молодых людей, которые, по информации следствия, причастны к хулиганству в центр города. Злоумышленники на Крещатике устроили драку с прохожими.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до четырех лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, происшествие произошло вечером возле станции метро "Крещатик". Злоумышленники, находясь навеселе, после отдыха в заведении вышли на улицу и начали приставать к компании, которая находилась неподалеку.

"Впоследствии нарушители спровоцировали потасовку, которую прекратили полицейские, которые несли службу в центральной части города. Правоохранители доставили всех участников конфликта в Печерское управление полиции для выяснения обстоятельств инцидента", - уточнили в пресс-службе.

Злоумышленников задержали – ими оказались местные жители в возрасте от 20 до 22 лет.

Им сообщили о подозрении в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, совершенном группой лиц (хулиганство – ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к хулиганству с применением оружия. Пьяный злоумышленник угрожал посетителям и работникам супермаркета пистолетом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!