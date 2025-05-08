В Киеве на Крещатике появился новый наземный пешеходный переход. Подробности и фото

В Киеве с четверга, 8 мая, на улице Крещатик уже можно пользоваться новым наземным пешеходным переходом. Его обустроили справа от улицы Прорезной возле одноименной станции метро.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Установленный здесь новый светофорный объект работает в адаптивном режиме.

"С сегодняшнего дня можно пользоваться новым наземным пешеходным переходом на перекрестке Крещатика и Прорезной. Регулируемый безбарьерный переход обустроили справа от ул. Прорезной возле станции метро "Крещатик". Он дублирует подземный переход через улицу Крещатик", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в КГГА, специалисты на переходе заменили старое оборудование: контроллер, транспортные и пешеходные светофоры. Вместо них были установлены новые сенсорные кнопки вызова зеленого сигнала со звуковым сопровождением. Для людей с инвалидностью, лиц старшего возраста, родителей с детскими колясками понизили бортовой камень, нанесли разметку, установили тактильную плитку.

Отмечается, что светофорный объект работает в адаптивном режиме: на всех направлениях установлены детекторы транспорта, которые позволяют оптимизировать режимы светофорного регулирования и уменьшить непродуктивные задержки.

Вызов зеленого сигнала для пешеходов осуществляется с помощью сенсорных кнопок в межпиковые часы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с 9 мая и ориентировочно до конца 2025 года на мосту через реку Десенка частично ограничат движение транспорта. Специалисты проведут здесь ремонтные работы.

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