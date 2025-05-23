В Киеве на ДВРЗ женщина стреляла по дверям многоэтажки. Видео

В Днепровском районе Киева в пятницу, 23 мая, женщина стреляла по дверям многоэтажного дома. Происшествие произошло на улице Алматинской.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Делом уже занялись правоохранители.

"Какая-то женщина стреляет по дверям дома на Алматинской", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсети видео можно увидеть, как во дворе многоэтажного дома стоит женщина – в какой-то момент она вынимает оружие, но тут же прячет его, когда рядом идет прохожая. Дождавшись, когда та уйдет, нарушительница снова достает пистолет и направляет его в направлении дома, стреляет, после чего быстро забирает гильзу и уходит.

В пресс-службе столичной полиции нам сообщили, что устанавливают обстоятельства происшествия и личность нарушительницы.

Напомним, в Святошинском районе Киева в одном из отелей города произошла стрельба. Чтобы задержать злоумышленника, правоохранители провели специальную операцию.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева водитель легковушки решил похвастаться и открыл стрельбу из пистолета. Происшествие произошло на улице Тростянецкой.

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