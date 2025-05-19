В Киеве пассажир легковушки стрелял из окна машины. Видео

В Дарницком районе Киева водитель легковушки решил похвастаться и открыл стрельбу из пистолета. Происшествие произошло на улице Тростянецкой.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Делом уже занялись правоохранители.

"Эти два человека почему-то решили, что стрелять из окон Audi – норм тема. Киев, Тростянецкая", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсети видео можно увидеть, как пассажир легковушки достает предмет, похожий на пистолет, после чего поднимает его вверх и раздается выстрел. Затем машина уезжает с места происшествия.

Позже в полиции Киева подтвердили информацию о происшествии. По результатам полицейской спецоперации уже в течение часа правоохранители установили местонахождение водителя и пассажира – они отдыхали в местном ресторане.

"Следователи задержали злоумышленников и изъяли пистолет. Задержанные – это двое киевлян в возрасте 22 и 33 лет. Их доставили в Дарницкое управление полиции, где с ними общаются следователи. К счастью, в результате инцидента никто из граждан не пострадал", – говорится в сообщении.

По факту хулиганства открыто уголовное производство (часть 4 статьи 296 УКУ). Согласно санкции статьи, такие действия наказываются лишением свободы на срок до 7 лет.

Напомним, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области днем в четверг, 8 мая, 63-летний мужчина устроил стрельбу, в результате которой погибли военный и его теща. Стрелка задержали в его доме.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева в одном из отелей города произошла стрельба. Чтобы задержать злоумышленника, правоохранители провели специальную операцию.

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