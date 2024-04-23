В Киеве на дорогах образовались утренние пробки: где затруднено движение авто. Карта

В Киеве во вторник, 23 апреля, утром на улицах столицы образовались многочисленные пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и левом берегах города.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Пробки возникли на проспектах Романа Шухевича (ремонт на Северном мосту) и Степана Бандеры, на отдельных участках улицы Елены Телиги. Тянется транспорт на улицах Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", на проспекте Леонида Каденюка, а также от проспекта Соборности (от Соцгорода) и до Печерского путепровода. Тянутся машины на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко и до съезда с Дарницкого моста), а также на проспектах Броварском и Воскресенском (в направлении Дарницы).

Пробка возникла на проспектах Академика Глушкова (от въезда в город и до ВДНХ) и Голосеевском (от парка имени Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская"), а также не большие проблемы с движением есть на улице Большой Васильковской (до станции метро " Олимпийская").

Традиционная пробка есть на проспекте Валерия Лобановского (от Совских прудов в сторону Севастопольской площади). Тянет транспорт на улице Вадима Гетьмана (в обе стороны на участке от станции метро "Шулявская" и до Караваевых Дач), а также частично затруднено движение на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины и на улице Вячеслава Чорновила (у сторону Лукьяновки), а также на улицах Богатырской, Семена Скляренко, Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

Как всегда, тянется авто на Брестском проспекте (от въезда в город и до метро "Берестейская", а также от Шулявки до Галицкой площади), бульваре Тараса Шевченко, медленно едут машины на проспектах Леся Курбаса (ДТП) и Любомира Гузара, а также на улице Борщаговской.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи села Олива в Киевской области в понедельник, 22 апреля, микроавтобус провалился под землю. В результате ДТП есть погибшие и травмированные.

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