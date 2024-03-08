В Киеве на дорогах образовались утренние пробки: где затруднено движение авто. Карта

В Киеве в пятницу, 8 марта, на дорогах возникли утренние пробки, повлиявшие на движение авто. В частности, проблемы есть на всех мостах города.

Об этом свидетельствуют данныеGoogle Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Утренняя пробка образовалась на участке дороги от Почайны и почти до станции метро "Дорогожичи" (до пересечения улиц Телиги и Ольжича). Тянется движение авто на проспекте Академика Глушкова (от выезда в город и до ВДНХ) и на отрезке дороги от парка Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская" (тянется транспорт и на параллельной улице – Васильковской). А также проблемы есть на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко) и до съезда с Дарницкого моста.

Почти без проблем едет транспорт по Большой Окружной дороге, однако есть тянучка на проспекте Валерия Лобановского (от Совских прудов и до Александровской слободки – ремонт дороги), есть пробка на улице Вадима Гетьмана (участок от станции метро "Шулявская" и до Караваевых Дач – в обе стороны).

Как всегда тянутся машины на улице Набережно-Рыбальской (от озера Вербное и в сторону Подола). Пробка есть на участке от проспекта Соборности в сторону правого берега столицы (от Соцгорода) и до станции метро "Зверинецкая".

Пробка есть на Берестейском проспекте (от метро "Житомирская" до станции "Берестейская" и на участке дороги от Шулявки и до Галицкой площади), а также на участке от проспекта Любомира Гузара и до Индустриального путепровода, а также на улице Борщаговской – в сторону центра.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области за первые два месяца 2024 года произошло 208 ДТП с потерпевшими. В результате этих аварий погибли 23 человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!