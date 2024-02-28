В Киеве на дорогах образовались утренние пробки: где затруднено движение авто. Карта

В Киеве в среду, 28 февраля, утренние пробки повлияли на скорость движения машин по дорогам города. В частности, проблемы есть на всех основных проспектах города.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Так проблема с движением есть на проспектах Романа Шухевича (от пересечения с проспектом Красной калины и до съезда с моста Патона), на участке дороги между станциями метро "Почайна" и "Дорогожичи", на улице Елены Телиги (почти до станции метро " Шулявская"). Также затруднено движение для авто на участке дороги от проспекта Академика Глушкова (от выезда в город) и станции метро "Голосеевская".

Как всегда тянется транспорт по улице Набережно-Рыбальской (от озера Вербное и до поворота на улицу Электриков). Пробка есть на участке от проспекта Соборности в сторону правого берега столицы (от Соцгорода) и до станции метро "Зверинецкая".

Почти без проблем двигается транспорт на Большой Окружной дороге, однако пробка возникла на проспекте Валерия Лобановского (в районе Совских прудов в сторону Севастопольской площади – ремонтные работы), и улицы Вадима Гетьмана (участок станция "Шулявская" – Караваевы Дачи – в обе стороны).

Кроме того, пробки находятся на Берестейском проспекте (от метро "Житомирская" до станции "Берестейская" из-за ремонтных работ и ДТП, а также от КПИ и до Галицкой площади – ремонтных работ), а также на проспекте Леся Курбаса и улице Борщаговской.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 27 февраля, вблизи станции метро "Славутич" произошла авария с участием двух легковушек. В результате столкновения одна из машин опрокинулась на крышу – ее водитель госпитализирован.

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