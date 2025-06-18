В Киеве мужчина во время прогулки в парке нашел обломки 'Шахеда'. Фото и подробности

В одном из парков Киева местный житель во время прогулки обнаружил обломки российского дрона-камикадзе. Чтобы изъять "находку", на место происшествия вызвали правоохранителей.

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Об этом сообщили в пресс-службе КО "Муниципальная охрана". Жителей столицы призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

"Муниципалы обеспечили охрану периметра падения обломков "Шахеда". Во время патрулирования к охранникам обратился мужчина и сообщил об обломках БПЛА в парке. На место происшествия вызвали взрывотехников и полицию", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что муниципалы обеспечили охрану периметра и помогали в сборе обломков.

Shahed-136 или Герань-2 (так его называют в армии РФ) - иранский дрон-камикадзе. Активно используется страной-агрессором РФ для террористических ударов по территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева обезвредили два вражеских БпЛА, которые нашли в лесополосе города после очередной террористической атаки РФ. Их обнаружили местные жители.

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