В Киеве мужчина угрожал открыть газ в квартире и взорвать дом. Подробности, фото и видео

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, угрожал взорвать дом в Шевченковском районе. Нарушитель обещал напустить природный газ в квартиру многоэтажного дома и устроить взрыв.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Нарушителю грозит уголовная ответственность.

Что известно

По словам правоохранителей, утром пятницы, 15 мая, к ним поступило сообщение от мужчины, который заявил, что собирается напустить природный газ в квартиру многоэтажного дома на улице Игоря Турчина и устроить взрыв.

На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа, патрульные полицейские, работники взрывотехнической службы и кинологи главка столичной полиции. Правоохранители эвакуировали жителей дома, а также было оперативно перекрыто газоснабжение, для недопущения возможных последствий.

"Оперативники также быстро установили квартиру, в которой находился мужчина. Он закрылся внутри помещения и через дверь угрожал нанести себе телесные повреждения, а также заявлял о наличии гранаты", – уточнили в пресс-службе.

Полицейским удалось уговорить нарушителя выйти – им оказался 40-летний местный житель. Во время обыска его дома никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было. Сейчас он доставлен в управление полиции для установления всех обстоятельств.

Следователи начали по факту уголовное производство по факту хулиганства ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

