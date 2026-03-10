В Киеве мужчина повредил мемориальную табличку, установленную в честь погибшего воина. Подробности и фото

Правоохранители установили личность мужчины, который в Оболонском районе Киева повредил мемориальную табличку, установленную в честь погибшего защитника Украины. Как оказалось, к хулиганству причастен местный житель.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Нарушителю грозит административная ответственность.

По словам правоохранителей, в полицию обратилась жительница Оболонского района с сообщением о том, что неизвестный изуродовал место памяти, обустроенное в честь ее отца – военного, который погиб, защищая Украину. Мемориальная табличка была установлена на фасаде дома, где военнослужащий родился и вырос.

На место происшествия прибыли участковые офицеры установили личность, причастную к его совершению – злоумышленником оказался 39-летний местный житель.

"Выяснилось, что в тот вечер мужчина, находясь навеселе, поссорился с дочерью павшего Героя, после чего повредил памятную доску", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские составили в отношении мужчины протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях – мелкое хулиганство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители установили личность нарушителя, который совершил надругательство над местом памяти погибшего воина. Им оказался 17-летний житель Харьковской области.

