В Киеве пьяный подросток совершил надругательство над местом памяти погибшего воина. Подробности и фото

В Киеве правоохранители установили личность нарушителя, который совершил надругательство над местом памяти погибшего воина. Им оказался 17-летний житель Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подростку грозит административная ответственность.

Что известно

Как рассказали правоохранители, на днях к ним поступило сообщение от жительницы Киева о том, что неизвестный осквернил место памяти, обустроенное в честь ее сына , который погиб, защищая Украину. На месте происшествия полицейские обнаружили сломанные и разбросанные цветы, а также загрязненный фасад дома рядом с мемориальной табличкой.

С помощью видео с камер наблюдения личность нарушителя оперативно установили – им оказался 17-летний житель Харьковщины, который приехал в гости к родственникам.

"В тот вечер несовершеннолетний вместе с товарищем употреблял алкогольные напитки, после чего проходя мимо дома, в котором жил павший Герой, совершил противоправные действия. Мотив своего поступка подросток объяснить не смог", – уточнили в пресс-службе.

Правоохранители добавили, что парень извинился перед матерью погибшего воина, а ювенальные полицейские провели с парнем и его родственником профилактическую беседу. В отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье 173 КУоАП – мелкое хулиганство. Решение о наказании будет принимать суд.

