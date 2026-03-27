В Киеве мужчина организовал бизнес на уклонистах через OLX. Подробности и фото
В Киеве разоблачили мужчину, который по информации следствия, организовал схему заработка на уклонистах. Злоумышленник предлагал свои "услуги" через OLX.
Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Что известно
Так, правоохранители разоблачили 34-летнего киевлянина на вымогательстве и получении неправомерной выгоды за помощь в получении инвалидности. Он разместил на сайте "OLX.ua" объявление о содействии мужчинам в снятии с воинского учета и оформлении фиктивной инвалидности.
"При этом он делал вид, что имеет связи среди медицинских работников, входящих в состав экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица, а также среди должностных лиц военно-врачебных комиссий ТЦК и СП", – добавили правоохранители.
Желающему избежать службы в армии не нужно было проходить никакие медобследования или появляться на ВВК, а лишьпередать копии личных документов и оплату – 9 тысяч долларов США. Полицейские задержали злоумышленника в процессуальном порядке сразу после получения денег от очередного "клиента".
По результатам проведения обысков у злоумышленника обнаружили и изъяли печати медучреждений и врачей, копии документов, в том числе и медицинских, компьютерную технику и гранату Ф-1. По этим фактам начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.
Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили мужчину, который, по информации следствия, предлагал уклонисту снять его с розыска и оформить фиктивную инвалидность для выезда за границу. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 32 тысячи долларов США.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!