В Киеве мужчина организовал бизнес на уклонистах через OLX. Подробности и фото

В Киеве разоблачили мужчину, который по информации следствия, организовал схему заработка на уклонистах. Злоумышленник предлагал свои "услуги" через OLX.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

Так, правоохранители разоблачили 34-летнего киевлянина на вымогательстве и получении неправомерной выгоды за помощь в получении инвалидности. Он разместил на сайте "OLX.ua" объявление о содействии мужчинам в снятии с воинского учета и оформлении фиктивной инвалидности.

"При этом он делал вид, что имеет связи среди медицинских работников, входящих в состав экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица, а также среди должностных лиц военно-врачебных комиссий ТЦК и СП", – добавили правоохранители.

Желающему избежать службы в армии не нужно было проходить никакие медобследования или появляться на ВВК, а лишьпередать копии личных документов и оплату – 9 тысяч долларов США. Полицейские задержали злоумышленника в процессуальном порядке сразу после получения денег от очередного "клиента".

По результатам проведения обысков у злоумышленника обнаружили и изъяли печати медучреждений и врачей, копии документов, в том числе и медицинских, компьютерную технику и гранату Ф-1. По этим фактам начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили мужчину, который, по информации следствия, предлагал уклонисту снять его с розыска и оформить фиктивную инвалидность для выезда за границу. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 32 тысячи долларов США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!