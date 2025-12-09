В Киеве мужчина обманул пенсионера на более $15 тыс. по схеме 'ваш родственник попал в ДТП'. Подробности и фото

Правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к мошенничеству. Злоумышленник, используя схему "ваш родственник попал в ДТП", обманул в Киеве пенсионера на более 15 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях к ним за помощью обратился 79-летний житель Оболонского района Киева, который сообщил, что полчаса назад отдал все свои сбережения неизвестному мужчине.

"Выяснилось, что киевлянину позвонил незнакомец и представился главным врачом частной клиники. В дальнейшем собеседник сообщил, что сын пенсионера попал в ДТП и нуждается в срочной операции стоимостью 18 тысяч долларов. В дальнейшем в квартиру потерпевшего пришел якобы сын главного врача, который забрал у растерянного мужчины 15 300 долларов", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские установили, что к мошеннической схеме причастен 21-летний житель Житомирщины, и через несколько часов задержали его на одной из столичных станций метро. У него изъяли деньги киевлянина.

По факту мошенничества, совершенного по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах, начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

