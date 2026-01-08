В Киеве мужчина ходил по супермаркету с автоматом и пугал окружающих. Подробности и фото

В Киеве привлекли к ответственности мужчину, который причастен к хулиганству. Житель города демонстративно гулял в супермаркете между рядами с автоматом на плече, чем напугал посетителей и персонал.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Сейчас административный материал на нарушителя направлен в суд.

Ходил с автоматом по магазину

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от администратора супермаркета в Днепровском районе Киева, которая сообщила о том, что один из покупателей ходит по магазину с автоматом.

"Полицейские установили, что 46-летний киевлянин ходил по помещению супермаркета с автоматом на плече, чем не на шутку напугал посетителей и персонал. Мужчина не реагировал на замечания охраны и продолжал показательно передвигаться по торговому залу с оружием", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские выяснили, что автомат является муляжом, поэтому изъяли его, а в отношении мужчины составили административный протокол по факту мелкого хулиганства (ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к хулиганству с применением оружия. Пьяный злоумышленник угрожал посетителям и работникам супермаркета пистолетом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!