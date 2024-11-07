В Киеве медики успешно приняли роды у женщины дома. Подробности и фото

В Киеве врачи принимали роды у женщины прямо у нее дома. Благодаря правильным и своевременным действиям медиков родился здоровый мальчик весом 3220 грамм и ростом 51 сантиметр.

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Об этом сообщили в пресс-службе КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева". Ребенка и его мать в дальнейшем отвезли в больницу.

"6 ноября, бригада экстренной медицинской помощи № 0205 отделения экстренной (скорой) медицинской помощи (подстанция № 2), в составе фельдшера по медицине неотложных состояний Васько Ольги Петровны и младшей медицинской сестры (санитарки-выездной) Форостянко Татьяны Григоровны дома", – рассказали в пресс-службе.

Благодаря правильным действиям бригады экстренной медицинской помощи родился здоровый мальчик весом 3220 г и ростом 51 см. После стабилизации состояния новорожденного ребенка и роженицы, оба успешно госпитализированы в лечебное учреждение.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские семьи получают пособие при рождении ребенка в размере 41 280 грн: сначала 10 320 грн одноразово, а дальше 860 грн ежемесячно в течение трех лет. При задержке выплат следует обращаться в отдел соцзащиты или на правительственную горячую линию.

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