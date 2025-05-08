В Киеве легковушка сбила электроопору и остановила движение троллейбусов. Подробности, фото и видео

В Шевченковском районе Киева в четверг, 8 мая, легковушка протаранила и сбила электроопору. В результате ДТП произошел обрыв контактной сети троллейбусов, возникла пробка.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

"А из-за этой аварии возле станции метро "Лукьяновская" произошел обрыв контактной линии троллейбуса. Пробка в сторону станции метро "Дорогожичи", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото и видео можно увидеть последствия ДТП, в частности, на месте происшествия уже работают правоохранители.

Как уточнили в пресс-службе КП "Киевпастранс", кроме того, задерживается движение троллейбусов №6, 16, 18, 19, 28, 31, 33, 35 по улице Ильенко в направлении станции метро "Лукьяновская" в оба направления по причине ДТП, связанных с посторонними автомобилями, вследствие чего была повреждена контактная сеть.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в понедельник, 5 мая, мотоциклист на скорости столкнулся с заградительной опорой, а затем влетел в столб. ДТП произошло на проспекте Степана Бандеры.

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