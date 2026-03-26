В Киеве из-за ремонта частично ограничат движение по ряду мостов и улиц. Все подробности
В Киеве с 26 марта по 1 апреля частично будут ограничивать движение по ряду мостов, путепроводов и улиц. Это необходимо для проведения ремонтных работ.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жителей и гостей столицы призвали учитывать ограничения при планировании маршрута.
Что известно
"С 26 марта по 1 апреля в Киеве частично будут ограничивать движение по ряду мостов, путепроводов и улиц. В эти дни специалисты КП "Киевавтодормост" и КП ДЭУ Шевченковского района столицы будут ремонтировать участки дорожного покрытия", – говорится в сообщении.
Так, 26 марта ремонтные работы будут проводить на:
- Северном мосту;
- путепроводе на Надднепрянском шоссе через железнодорожные пути.
27 марта на:
- Северном мосту;
- путепроводе на пересечении Надднепрянского шоссе и ул. Стройиндустрии.
28 марта на:
- Северном мосту;
- путепроводе через железнодорожные пути на ул. Николая Василенко;
- мосту через реку Лыбидь на Столичном шоссе.
29 марта на:
- Северном мосту;
- мосту через реку Лыбедь на Столичном шоссе.
Также с 29 марта по 1 апреля ремонтные работы будут продолжаться на ул. Лукьяновской в обоих направлениях.
Во время работ транспортное движение будут ограничивать частично и поэтапно. В случае ухудшения погодных условий сроки проведения работ могут быть изменены. В коммунальной корпорации извинились за временные неудобства и призвали учитывать ограничения при планировании маршрута.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!