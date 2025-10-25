В Киеве из-за попадания пассажира на пути меняли движение поездов на красной линии метро. Подробности

В Киеве в субботу, 25 октября, на станции метро "Днепр" на пути попал пассажир. Вследствие этого поезда на красной линии курсировали с ограничением.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. На месте уже работают необходимые специалисты.

Что известно

Красная линия метро: поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница". Станции "Днепр", "Гидропарк" и "Левобережная" временно закрыты на вход из-за попадания на пути пассажира на станции "Днепр", – говорится в сообщении.

Впоследствии в КГГА уточнили, что движение поездов и работа станций "красной" линии метрополитена возобновилась в обычном режиме. Пассажира изъяли из колеи и передали врачам скорой медицинской помощи.

Чрезвычайные происшествия в столичной подземке

В Шевченковском районе Киева утром на станции метро "Дорогожичи" обнаружили тело мужчины. Документов у него при себе не было.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в среду, 16 июля, в Киеве на станции метро "Оболонь" умерла женщина. Ей стало плохо в вагоне поезда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!