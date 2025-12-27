В Киеве из-за обстрела над городом образовался смог: все подробности

В Киеве в субботу, 27 декабря, в результате ночных российских обстрелов в столице возникли пожары. Из-за этого над городом образовался смог, ощутимо запах дыма.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Спасатели работают на местах попаданий.

Что известно

"В результате ночных обстрелов в столице возникли пожары – над городом образовался смог. В то же время по состоянию на утро 27 декабря уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий", – отметили в пресс-службе.

В КГГА добавили, что ощутимый запах гари может возникать даже тогда, когда референтные станции мониторинга показывают, что уровень загрязнения воздуха по основным показателям (твердые частицы, диоксид серы, оксиды азота и т.д.) остается низким. После взрывов запах дыма часто ощущается неподалеку от мест попаданий или там, куда его приносит ветер.

"Также ветер может поднимать вредные вещества над землей или рассеивать их, поэтому станции мониторинга иногда показывают менее интенсивное загрязнение, чем чувствует человек", – уточнили в пресс-службе.

Если есть запах дыма в районе, то рекомендуется закрыть окна, по возможности ограничить пребывание на улице и пить больше воды.

Добавим, следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке и в приложении Киев Цифровой.

Что предшествовало

В ночь на 27 декабря российские войска устроили массированную комбинированную атаку на Киев – с использованием баллистики, крылатых ракет и ударных дронов. Известно о падении обломков в нескольких локациях и пожар на СТО в Голосеевском районе города.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 декабря российские войска атаковали Киевскую область. Под ударами врага оказались объекты критической инфраструктуры, промышленность и жилье людей в нескольких районах области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!