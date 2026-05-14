В Киеве идет разбор завалов дома после российской атаки: Кличко показал кадры с места спасательной операции. Видео

В Дарницком районе Киева продолжается масштабная спасательно-поисковая операция. Силы экстренных служб работают на месте попадания в девятиэтажный панельный жилой дом, который получил значительные повреждения в результате очередной российской атаки.

Согласно официальным данным, в доме полностью разрушены 18 квартир. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Последствия удара

На данный момент спасатели сосредоточены на разборе завалов, под которыми всё еще могут находиться люди. По информации Кличко, 23 человека пострадали в результате атаки врага на столицу. Среди них – один ребенок. В стационарах больниц находятся 14 пострадавших, в том числе ребенок.

"Надеемся, что под завалами людей не будет, но вероятность достаточно высокая. Большое количество прилетов по разным районам нашего города. Штабы уже развернуты, пострадавшим предоставляется вся необходимая помощь", – сказал Кличко.

Спасательные работы

Мэр Киева опубликовал кадры с места событий, на которых запечатлена работа спасателей в разрушенном доме. Специалисты вручную и с помощью спецтехники разбирают бетонные конструкции, стараясь как можно быстрее добраться до тех, кто может оставаться под завалами.

В районе развернуты пункты помощи для жителей пострадавшего дома. Поисковые работы будут продолжаться до полного обследования всех разрушенных секций здания.

Напомним, в Ивано-Франковске во время российской атаки дрон попал в жилой дом на улице Коновальца, после чего там разгорелся пожар. Пострадали девять человек: трое из них попали в больницу, шестеро отказались от госпитализации.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в среду, 13 мая, российские оккупационные войска атаковали дронами Смелянскую общину в Черкасской области. В результате атаки травмированы три человека, они доставлены в больницу.

