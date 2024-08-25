Оставил внедорожник прямо на остановке: в Киеве на Оболони заметили дежурного "героя парковки". Фото

В Оболонском районе Киева был замечен очередной "герой парковки". Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser оставил свою машину прямо на остановке общественного транспорта.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Событие произошло на улице Иорданской, 1.

"Не дядя (или тетя), даже если у тебя Toyota Land Cruiser, то парковаться прямо на остановке нельзя", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях фото можно увидеть, что владелец элитного внедорожника оставил машину прямо на остановке. Автомобиль стоял таким образом, что он заблокировал выход пассажирам, которые захотят выйти через последнюю дверь троллейбуса.

Напомним, в Киеве на парковке торгового центра владелец Mercedes оставил свою машину сразу на двух местах для людей с инвалидностью.

В Борисполе в Киевской области правоохранители заметили очередного "героя парковки". Водитель Audi Q7 оставил свою машину на месте для людей с инвалидностью.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области местные жители наказали владельца BMW за якобы неправильную парковку авто. Машину обложили пакетами с мусором.

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