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Оставил внедорожник прямо на остановке: в Киеве на Оболони заметили дежурного "героя парковки". Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
7,9 т.
На Оболони заметили очередного 'героя парковки'

В Оболонском районе Киева был замечен очередной "герой парковки". Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser оставил свою машину прямо на остановке общественного транспорта.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Событие произошло на улице Иорданской, 1.

"Не дядя (или тетя), даже если у тебя Toyota Land Cruiser, то парковаться прямо на остановке нельзя", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях фото можно увидеть, что владелец элитного внедорожника оставил машину прямо на остановке. Автомобиль стоял таким образом, что он заблокировал выход пассажирам, которые захотят выйти через последнюю дверь троллейбуса.

Оставил внедорожник прямо на остановке: в Киеве на Оболони заметили дежурного "героя парковки". Фото

Напомним, в Киеве на парковке торгового центра владелец Mercedes оставил свою машину сразу на двух местах для людей с инвалидностью.

В Борисполе в Киевской области правоохранители заметили очередного "героя парковки". Водитель Audi Q7 оставил свою машину на месте для людей с инвалидностью.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области местные жители наказали владельца BMW за якобы неправильную парковку авто. Машину обложили пакетами с мусором.

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